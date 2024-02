Winschoten – Op de Garst in Winschoten is donderdagmiddag om 13:15 uur een incident geweest op het spoor. Nader info daarover ontbreekt verder.

Er is tijdelijk geen treinverkeer mogelijk daardoor. De traumahelikopter die ook was opgeroepen werd geannuleerd. 1 persoon ging een ambulance in en kreeg medische zorg.

Foto's