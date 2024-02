Mogelijk menselijk skelet in bosjes blijkt overblijfselen van een dier

Regio – De politie in Westerkwartier begon de late avonddienst maandag met een vreemde melding, schrijven ze dinsdag op Instagram.

‘In plaats van even rustig te beginnen met koffie, moet de koffie mee de auto in in verband met een vreemde melding.’ Als iemand reageert dat de politie het spannend houdt, wordt duidelijk dat het om een melding gaat dat er mogelijk een menselijk skelet ergens in de bosjes ligt.

Eenmaal aangekomen op de door bomen omgeven plek in Grijpskerk, blijkt de soep niet zo heet te worden gegeten als die is opgediend. ‘Het skelet bleek na onderzoek van een dier te zijn’, concludeert de politie. Bij navraag blijkt het te gaan om een kat zegt Ditisroden. ‘Er is totaal geen indicatie dat het iets van dierenmishandeling was.’ Op Instagram besluit de politie: ‘Ook zielig, maar gelukkig geen mens.’

