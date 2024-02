Onzeker of het lukt asielzoekers Ter Apel onder 2000 te krijgen

Ter Apel – Het is nog hoogst onzeker of het voor 20 februari gaat lukken het aantal asielzoekers in het opvangcentrum in Ter Apel terug te brengen tot maximaal 2000. Dit zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag.

Vanaf 20 februari moet het COA zich houden aan de afspraak voor het maximumaantal. In het Groningse opvangcentrum verblijven momenteel elke dag zo'n 2200 tot 2250 asielzoekers. Een klein deel daarvan brengt door het gebrek aan ruimte de nacht door in de crisisnoodopvang in buurgemeente Borger-Odoorn.

