N33 opnieuw deels afgesloten vanwege slecht wegdek

Appingedam -De N33 is maandagavond opnieuw afgesloten, dit in verband met wegwerkzaamheden, het verkeer wordt er afgeleid bij Siddeburen en moet via een andere route naar Appingedam komen. De wegwerkzaamheden zijn voor de vele gaten die al langere tijd in het wegdek zitten tussen Siddeburen en de Eemshaven. De weg situatie is slecht.



De werkzaamheden houden in: Noodreparaties, aan het in meten voor het nieuwe asfalt(Komende weken komt er een hele vernieuwing van de N33) de werkzaamheden duren tot 06:00 uur dinsdagochtend.

(De weg is nu(22:00 uur) eerst tussen afslag Meedhuizen en Siddeburen afgesloten, ook tussen afslag Roodeschool en Eemshaven is de N33 afgesloten, als ze klaar zijn tussen Siddeburen en Afslag Meedhuizen gaat het tussen Appingedam en afslag Meedhuizen dicht.)

