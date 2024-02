Mysterieuze auto staat al dagen vreemd geparkeerd in de Steentilstraat

Een blauwe personenauto staat al dagen op een nogal vreemde manier geparkeerd in de Steentilstraat. Buurtbewoners zitten in hun maag met het vehikel.

Volgens stadsblog Sikkom werd de auto afgelopen donderdagochtend geparkeerd. De bestuurder stapte uit, vertrok en is daarna nooit weer gezien. Omdat de wagen deels het doorgaande verkeer blokkeerde hebben winkeliers en buurtbewoners geprobeerd de wagen aan de kant te drukken. Ondanks dat de wagen niet op slot staat is dat niet echt gelukt: het stuur staat op slot en de volledige stuurstang ligt op straat. Op dit moment blokkeert het vehikel deels de stoep en deels de weg.

Ondanks dat er al meerdere keren contact is gezocht met het Handhavingsteam van de gemeente zijn zij tot nu toe niet verder gekomen dan het uitschrijven van een bekeuring voor foutparkeren, die onder de ruitenwisser is geplaatst. De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer inmiddels om opheldering gevraagd over de situatie.

