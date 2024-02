Nieuwe regels rond protesten in Academiegebouw

Groningen – Wie een protestactie wil houden in één van de gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen, mag dat doen. Maar de RUG hangt ervan af nu wel voorwaarden aan. Zo moeten demonstranten zich aan de huisregels houden en voor 19.00 uur de deur uit zijn. Ook moeten de demonstranten verplicht in gesprek blijven met de RUG en het meest opvallende: er mag niet worden gefilmd.

Dat meldt de Universiteitskrant, na een bespreking in de Universiteitsraad. Zegt Oogtv.nl.

De maatregelen volgen op de bezetting van het Academiegebouw van 25 april. Toen namen studenten en medewerkers van de RUG bezit van de centrale hal van het Academiegebouw, omdat ze het niet eens waren met het ontslag van hoofddocente Susanne Täuber. Toen duidelijk werd dat de demonstranten niet van plan waren om voor de nacht te vertrekken, maakte de RUG een melding bij de politie en werd het gebouw ontruimd.

Naar huis om 19.00 uur, niet filmen en verplicht praten

Protesteren in de gebouwen van de RUG mag nog steeds (buiten de deur zijn de gemeente en de politie aan zet), maar dan wel alleen als actievoerders zich aan de huisregels houden. De RUG heeft nieuwe richtlijnen opgesteld rond de protesten. Medewerkers van de universiteit gaan, bij een nieuw protest, de huisregels schriftelijk uitdelen aan de actievoerders. De universiteit laat weten dat protesteren mag, zelfs met enige overlast, maar de rust moet nu altijd terugkeren na 19.00 uur.

Daarnaast moeten de demonstranten te allen tijde met de RUG willen praten om tot een oplossing te komen. Tijdens het protest van 25 april lieten de demonstranten op een gegeven moment weten niet meer te willen praten met het RUG-bestuur en wilden alleen vertrekken als de universiteit toezegde Täuber weer aan te nemen.

Daarnaast is filmen van een protest vanaf nu niet meer toegestaan. Tijdens het protest in april waren het de filmpjes van de ontruiming die voor ophef zorgden. De ontruiming verliep relatief hardhandig en zorgde zelfs voor vragen aan burgemeester Koen Schuiling in de gemeenteraad. Dat soort filmpjes wil de RUG, met de nieuwe maatregel, niet meer zien op het internet.

