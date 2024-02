Man (37) overleden na geweldsincident Hoogezand, verdachte (53) aangehouden (Video)

Hoogezand – Rond 02:30 uur donderdag op vrijdagnacht kreeg de politie een melding dat er een geweldsincident had plaatsgevonden aan de Stationsweg in Hoogezand. Een persoon is hierbij zeer ernstig gewond geraakt. Ze hebben een verdachte aangehouden. Onderzoek ter plaatse werd direct opgestart. Video hier

Update 04:30 uur: Het slachtoffer is overleden. Het gaat om een 37-jarige man uit Hoogezand. De verdachte is een 53-jarige man uit Hoogezand. Het onderzoek ter plaatse is in volle gang. Meldt de politie via X.

Foto's

Video

