Opnieuw oproepen voor boerenprotesten

Hoogkerk – Zaterdagavond worden er opnieuw oproepen gedaan om naar Hoogkerk te komen, ditmaal in het kader van de aanhoudende boerenprotesten. Verscheidene boeren hebben zich al verzameld op locatie Hoogkerk, en hun aantal neemt gestaag toe. Ook is de politie aanwezig.

Vrijdagavond werd de toegang tot het distributiecentrum van supermarktketen ALDI op industrieterrein Westpoort bij Hoogkerk tijdelijk geblokkeerd door boeren, net zoals eerder op donderdagavond. De overlast in onze provincie bleef echter beperkt. Buiten de provinciegrens in Friesland was het een ander verhaal. Op de A7 bij Drachten blokkeerden tientallen boeren met hun trekkers de snelweg, waarbij ook in Heerenveen veel politie aanwezig was.

Hoewel de exacte plannen voor de boerenprotesten in Hoogkerk nog onbekend zijn, zet de onrust in de regio zich voort.

Update; Er stoet met voertuigen richting het vliegveld van Eelde, daar hebben zij een klein uurtje gestaan. Daarna zijn ze met vervolg gegaan in onbekende richting.

