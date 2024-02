Ruim tweehonderd studio’s binnenstad ontruimd door problemen in spanningsnet (Update)

Ruim tweehonderd studio’s aan de Reitemakersrijge zijn zaterdagavond ontruimd vanwege problemen met de elektriciteit. Volgens de brandweer is er een probleem in het spanningsnet.

De melding van een mogelijke brand in een hoogspanningsruimte kwam rond 20.00 uur binnen. “In het gebouw troffen we geen brand aan”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Zoals het nu lijkt is er kortsluiting ontstaan in het spanningsnet. We weten niet waar dit door veroorzaakt is. Inmiddels is energiebedrijf Enexis aanwezig om onderzoek te doen. Om onderzoek te kunnen doen moeten we de stroom uitschakelen waardoor de tweehonderd tot 250 studio’s zonder stroom zullen komen te zitten.”

Updates:

Rond 23.15 uur worden de bewoners van het pand opgevangen in de Oosterpoort in Groningen. Het is nog steeds niet bekend hoelang het gaat duren.

Rond 22.30 uur staan veel bewoners op het binnenplein van het voormalige KPN gebouw. De hulpdiensten en Enexis zijn druk bezig om het probleem te verhelpen. Het is nog steeds onbekend wat de oorzaak hiervan is.

Rond 22.00 uur werd besloten om de studio’s te evacueren. De bewoners zullen elders opgevangen worden. Wanneer de bewoners weer terug kunnen naar hun woningen is onbekend.

Foto's