Ernstig ongeval met bestelbus en auto op kruising in Doezum; traumateam met helikopter ter plaatse

Doezum – Een bestelbus en een auto zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising Harkereed met de Ipo Haaimaweg in Doezum.

De personenauto kwam in een heg tot stilstand. De bedrijfsauto kwam tegen de gecrashte auto tot stilstand. De hulpdiensten waaronder de brandweer van Grootegast, twee ambulances en het traumateam waren ter plaatse voor de hulpverlening. De bestuurder uit de personenauto is door de hulpdiensten bevrijd en later overgebracht naar een ziekenhuis. De arts van het MMT ging mee in de ambulance. Over de toestand van de bestuurder van de bedrijfsauto is (nog) niks bekend.

Door het ongeval en het sporenonderzoek door de FOV was de kruising geruime tijd afgesloten voor het verkeer. Bergingsbedrijf Collewijn heeft de auto’s die zwaar beschadigd raakten afgesleept. Dat meldt Infoleek.nl

