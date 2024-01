Overval op Albert Heijn aan de Eikenlaan, dader gevlucht

Politie, via X En Patrick Wind

Politie, via X En Patrick Wind

Groningen – Maandagavond rond 21:55 uur heeft een gewapende overval plaatsgevonden bij de Albert Heijn aan de Eikenlaan in Groningen. De politie is ter plaatse om de situatie te beoordelen en is gestart met een uitgebreid onderzoek naar de overval.

Details over de overval, waaronder het aantal verdachten en mogelijke buit, zijn op dit moment nog niet bekend. De politie roepen getuigen op zich te melden met informatie die kan bijdragen aan het onderzoek.

Na de overval is er een Burgernet uitgegeven door de politie, deze is als volgt; “Groningen, Selwerd: ivm een misdrijf graag uitkijken naar een jongen van ongeveer 16 jaar oud. Zwarte jas, handschoenen, zwarte gezichtsbedekking, mondmasker, donkere PSG (Voetbalclub) joggingbroek met een roze streep erop. Lopend vertrokken. Persoon NIET zelf benaderen benadrukt men!

Er is op dit moment nog niemand aangehouden. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen.

