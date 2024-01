Regio – Op dit moment zitten meerdere dorpen in de provincie Groningen zonder stroom. Het gaat onder meer om Garmerwolde, Thesinge, Sint Annen en Ten Boer meldt Rtvnoord.nl. Om hoeveel aansluitingen het gaat is op dit moment niet bekend. Enexis spreekt op haar website van een grote storing.

De oorzaak van de storing is niet duidelijk en wordt onderzocht door Enexis. In Tolbert is gepland onderhoud. Hoelang de storing duurt is onbekend.

Foto's