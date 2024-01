Groningen- Bij een pand aan de Korreweg zit vermoedelijk een gaslekkage onder de stoeptegels. De brandweer is aan het kijken of er daadwerkelijk een lek zit.

Ze doen diverse metingen en tegels werden verwijderd. Enexis komt ook ter plaatse. De parkeerplaats is tijdelijk afgesloten. Het is niet bekend of er daadwerkelijk wat werd gevonden.

Foto's