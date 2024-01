Ongeval op de N33 nabij Appingedam

Appingedam – Donderdagmiddag rond 16:25 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden tussen twee voertuigen op de N33 bij Appingedam. De N33 richting Siddeburen is tijdelijk afgesloten, het verkeer moet bij Appingedam eraf.

De bestuurders werden gecontroleerd door de ambulance medewerkers maar hoefden net naar een ziekenhuis. Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om alles in goede banen te leiden. De toedracht is niet bekend. Een berger kwam voor afsleep van een auto met forse schade aan de voorkant. Het overige verkeer had veel hinder van het ongeval, er stond een lange rij met voertuigen.

Foto's