Groningen- In de Herestraat tussen het Gedempte Zuiderdiep en het Hereplein heeft dinsdagmiddag rond 12:35 uur een ongeval plaatsgevonden waarbij een fietser is betrokken.

wat er exact gebeurd was is onbekend. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het verkeer had enige hinder van het incident.

Foto's