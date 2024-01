Lage Euvelgunnerbrug (Langmanbrug) heel februari dicht

Groningen – Van maandag 29 januari tot vrijdag 1 maart om 16.00 uur is de Lage Euvelgunnerbrug dicht.

De brug, ook wel bekend als de Langmanbrug, is de brug in de Bergenweg.

De complete besturing van de brug wordt vernieuwd. Hierdoor is de brug deze periode niet te bedienen. Het kanaal onder de brug is een belangrijke route voor schepen. Omdat de scheepvaart niet zo lang gestremd kan worden, wordt de brug opengezet voor schepen. Autoverkeer kan dus niet over de brug rijden.

Verkeer vanaf de Bornholmstraat dat naar de overkant van het kanaal wil, kan richting het zuiden om vervolgens naar de Gotenburgweg te rijden. Ook kan men bovenlangs gaan. Rij dan via de Bornholmstraat naar de Sint Petersburgweg.

