Puinhoop is enige wat over is van de kantoren ESD SIC in Farmsum (Video)

Farmsum – ESD SIC BV in Farmsum is dinsdag zwaar getroffen na een grote brand die uitbrak in hun kantoorruimten. De oorzaak is niet bekend.



De brandweer schaalde groot op om voldoende slagkracht ter plaatse te krijgen. De brandweer is uren bezig geweest om het vuur onder controle te krijgen. Veel mensen kwamen woensdagochtend even kijken.

Van het pand is niks meer over, er is grote schade, een ravage. De brandweer is nu bezig om de slangen op te ruimen. Zie ook de brand van 23-01-24

