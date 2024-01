Winschoten – Dinsdagmorgen is Rijkswaterstaat ter plaatse geweest bij een ongeval. Een bok met glasplaten was vanaf een oplegger op de rijbaan terechtgekomen.

Een automobilist is in botsing gekomen met deze bok. De auto is afgesleept, gelukkig geen letsel. De aannemer heeft het glas opgeruimd aldus de Weginspecteur via X.

