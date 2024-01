Vandaag uitspraak kort geding en stemmen over de spreidingswet

Ter Apel – Een spannende dag voor Ter Apel. De Eerste Kamer stemt dinsdagmiddag over de spreidingswet én de rechter doet uitspraak in het kort geding van de gemeente Westerwolde tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) schrijft Rtvnoord dinsdagochtend.

Beide zaken moeten ervoor zorgen dat eindelijk de enorme druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel gaat afnemen. Het is daar al lange tijd veel te vol. Dat leidt tot grote problemen en spanningen achter de poort en in de omgeving. Meer hierover(+bron) Rtvnoord.nl.

Foto's