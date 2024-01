Iets meer dan 8.000 euro schade tijdens jaarwisseling voor gemeente Oldambt

Winschoten – De schade aan eigendommen van de gemeente Oldambt is deze jaarwisseling beperkt gebleven. De schade bestond uit drie prullenbakken, één brandplek op asfalt en schade aan gras en een hekwerk. De totale schade bedraagt €8.059,-.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema over de schade: “Ik kijk met gemengde gevoelens naar deze cijfers. De schrik en de financiële schade in Midwolda zijn niet te overzien en niet meegenomen in dit bedrag. De gesprekken met veel van de omwonenden raken me. Het zal je maar gebeuren. De schade in de openbare ruimte is veel lager dan voorgaande jaren, maar toch blijft iedere euro er eentje te veel. En alle schade hoort niet bij een feestelijke jaarwisseling, of het nou die in Midwolda is of in de openbare ruimte.”

Voorkomen is beter

Politie, Sociaal Werk Oldambt en de gemeente Oldambt werken al jaren samen aan het voorkomen van schades. Want een leuke en feestelijke jaarwisseling kan ook goed zonder vernielingen. Dit kan bijvoorbeeld door met initiatiefnemers afspraken maken hoe iets op een goede en veilige manier kan.

Uit de inspectie van Oldambt blijkt dat er dit jaar 3 prullenbakken vernield zijn. Op één plek was er schade aan gras en een hekwerk door een brandje. Ook was er op één plaats schade aan asfalt door een vreugdevuur/vuurton of vuurwerk. Dat is fors minder dan voorgaande jaren.

Vooruitblik

Voorkomen doe je ook door vooruit te kijken. Daarom willen wij vroegtijdig in gesprek over wat plannen en ideeën zijn en wat eenieder onder een feestelijke jaarwisseling verstaat. Zijn er in uw omgeving wensen of ideeën zijn voor de komende jaarwisseling? Neem dan contact op met de gemeente Oldambt.

