Hoogezand – Zaterdagavond tijdens een oefening op hoogte in Hoogezand stond de brandweer voor een uitdaging toen collega’s vast kwamen te zitten in een hoogwerker.

Om de gestrande brandweerlieden veilig naar beneden te brengen, moest een extra hoogwerker worden ingezet.

Bijzonder was dat de hoogwerker die op zaterdag defect raakte al een geleend exemplaar was. Bovendien had de hoogwerker van ploeg Hoogezand-Sappemeer net op dat moment te kampen met technische problemen.

Foto's