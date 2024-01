Man (40) uit Hoogezand gewond na mishandeling bij station Winschoten

Winschoten – In de nacht van maandag op dinsdag kreeg de politie rond 03.30 uur een melding van een mishandeling in Winschoten. Een 40-jarige man uit Hoogezand zou door meerdere personen zijn aangevallen in de buurt van het station. Het slachtoffer moest voor onderzoek naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Dat Meldt Oldambtnu.nl. De politie is een onderzoek gestart om de toedracht van het incident te achterhalen. De politie roept iedereen op die iets verdachts heeft gezien in de buurt van het station in Winschoten rond 03:30 uur vannacht, om de informatie te delen. Er kan contact worden opgenomen met de politie via het algemene telefoonnummer 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Foto's