Hellingbanen Gerrit Krolbrug eindelijk geopend

Groningen – De hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug zijn open voor fietsers en voetgangers. Wethouder Philip Broeksma en Joost de Ruig van Rijkswaterstaat Noord-Nederland verrichten vrijdagochtend de officiële opening.

De hellingbanen gaan vrijdagochtend om 11.00 uur open voor het publiek. Ze zijn voor de kerstvakantie al afgebouwd. Ook de bestrating is aangesloten op de hellingbanen en de belijning is aangebracht. De hellingbanen blijven in ieder geval liggen tot de bouw van een permanente overweg. Die is nodig sinds de brug op 15 mei 2021 werd aangevaren. Zegt Oogtv.nl.

De aanleg van de hellingbanen had heel wat voeten in de aarde. Oorspronkelijk was de planning dat de hellingbanen er voor de Kerst van 2022 zouden liggen. Maar uitstel stapelde op uitstel en in maart vorig jaar bleek de ondergrond van de oevers te zwak voor de oorspronkelijke plannen, waardoor de hellingbanen niet konden worden aangelegd. Daardoor kwam de bouw van de hellingbanen op losse schroeven. Nu, een jaar later, liggen ze er alsnog en kan er over gefietst worden.

Gebruikers en gemeente willen dat er, ook tijdens de bouw van een nieuwe Gerrit Krolbrug, een verbinding blijft voor fietsers en voetgangers. Of dat gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Verkeersminister Mark Harbers verwacht begin volgend jaar meer duidelijkheid over een overweg tijdens de bouw.

De verwachting is nu dat een permanente, nieuwe Gerrit Krolbrug in 2029 klaar kan zijn.

