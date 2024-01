IJsgenot in Groningen: Schaatskoorts vrijdag voorlopig voorbij (Video)

Provincie – Het winterse weer heeft Groningen in zijn greep, en de inwoners van de provincie laten geen kans onbenut om te genieten van het prachtige ijs dat zich als een tapijt over de ijsbanen heeft uitgestrekt.



Schaatsers van alle leeftijden binden de ijzers onder en trotseren de kou om zich op het glinsterende ijs te begeven. Op verschillende plekken verspreid over de provincie schaatsen mensen zich in stukken.

In de provincie zijn de Groningers massaal uitgelopen naar de ijsbanen en natuurlijke schaatslocaties. Zoals in Kolham, Zuidbroek en Noordbroek waar families en vriendengroepen zich vermaken met sierlijke pirouettes en snelheidsrondjes op het ijs. De sfeer is uitzinnig en de warme chocolademelk is goed te vinden!

De schaatskoorts lijkt zich als een lopend vuurtje te verspreiden door de provincie Groningen. Of je nu een doorgewinterde schaatser bent of voor het eerst op het ijs staat, de winterse magie heeft iedereen in zijn greep. De komende dagen zal het helaas gaan dooien, maar als we de weersverwachting van volgende week moeten geloven dan is er weer andere winterse pret. Vrijdag is de pret eerst weer voorbij. Video in Uithuizen gemaakt.

Foto's

