UMCG teleurgesteld over uitspraak rechter over kinderhartchirurgie: ‘De kinderhartzorg voor het Noorden blijft behouden’

Groningen – Het UMCG is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter om de kinderhartchirurgie in Nederland niet te laten concentreren in Rotterdam en Groningen. Volgens het ziekenhuis leidt de uitspraak voor veel onzekerheid onder zowel patiënten als zorgverleners. Het UMCG garandeert dat de afdeling kinderhartchirurgie in Groningen blijft bestaan. Dat meldt Oogtv.nl

Dit laat het UMCG donderdagmiddag weten.

De rechtbank oordeelde donderdag dat voormalig minister Kuipers van VWS beter onderzoek had moeten doen naar het concentreren van de kinderhartzorg van vier naar twee ziekenhuizen. Ook was de keuze voor het openhouden van de kinderhartcentra in Rotterdam en Groningen onvoldoende gemotiveerd.

De rechter benadrukt dat het belangrijk is dat er kinderzorg beschikbaar blijft in het noorden en het oosten van Nederland. Het UMCG is blij dat de rechter dit benoemt.

UMC Utrecht en het Willem-Alexander Kinderziekenhuis Leiden zijn blij met de uitspraak van de rechter. Beide ziekenhuizen stapten april vorig jaar naar de rechter, omdat patiënten met twee kinderhartcentra in Nederland te veel zouden moeten reizen om hun behandeling te kunnen krijgen.

Het kinderhartcentrum in Groningen gaat door de uitspraak van de rechter niet sluiten. “De kinderhartzorg voor het Noorden blijft behouden”, zegt Eduard Verhagen, hoofd van UMCG Beatrix Kinderziekenhuis. En als er wel sprake zou zijn van sluiting, schrijft het UMCG, dan zou dat een “onevenredige impact” hebben op acute en specialistische zorg.

