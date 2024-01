‘Kabinet brengt beloftes aan Groninger in twijfel bij eerste koude dag’ (Video)

Groningen – Het besluit van Hans Vijlbrief om twee gasputten in Groningen beperkt open te zetten vanwege de vrieskou levert flink wat verontwaardigde reacties op. De eerste Kamervragen, gesteld door Sandra Beckerman (SP), liggen inmiddels op de mat bij de staatssecretaris voor Mijnbouw. Schrijft Oogtv.nl.

“Wij zijn er boos over dat na alle mooie woorden over ‘Groningers boven gas’ na één dag vorst gas alweer boven Groningers blijkt te gaan”, laat Beckerman maandagmiddag weten. “Zo blijft Groningen de klappen opvangen van het kabinet. Wat de SP betreft gaat de gaskraan per direct permanent dicht. De veiligheid moet voorop en vele duizenden gedupeerden wachten nog in onveilige huizen.”

De SP-fractie vraagt zich af of het openstellen van de twee gaslocaties wel nodig is tijdens de hele korte periode van koude. Alternatieven als het beperken van het gasgebruik van bijvoorbeeld industrie moet daarbij een alternatief zijn geweest voor de staatssecretaris, schrijft Beckerman aan Vijlbrief. Het Kamerlid vindt het ook vreemd dat de twee gasvelden terug moeten op de waakvlam, met de wetenschap dat Nederland na de winter waarschijnlijk bijna de helft van de gasvoorraad overhoudt.

Gaskraan op twee locaties weer op ‘waakvlam’ vanwege kou

Vijlbrief liet maandagochtend aan de Tweede Kamer weten dat twee gasproductielocaties in Groningen die al waren uitgezet, in ieder geval twee dagen lang (dinsdag en woensdag) weer aan worden gezet. De gaskraan gaat weer open op deze twee locaties, omdat het dinsdag gemiddeld kouder is dan -6,5 graden. De winning gaat van nul kuub terug naar ‘waakvlamniveau’.

Vijlbrief verwacht dat de opening van de gasvelden twee dagen nodig is. Normaal gesproken wordt de gasopslag bij Norg aangesproken bij koud weer en de ‘waakvlam’ gaat nu aan, in het geval dat de gasopslag niet kan leveren. De NAM gaat de productielocaties weer sluiten als er, binnen 14 dagen, geen gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur van -6,5 graden Celsius meer wordt verwacht. Zoals het er nu naar uitziet, is dat woensdag alweer het geval.

