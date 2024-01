Twee gaslocaties in Groningen toch weer opgestart (Video)

Scheemderzwaag – Twee gaswinningslocaties van het Groningenveld worden vanwege de lage temperaturen weer opgestart. Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw aan de Tweede Kamer schrijft o.a. Rtvnoord.

De locaties bij Spitsbergen en Scheemderzwaag gaan weer op de waakvlam. Dat betekent dat er een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen om de systemen draaiende te houden. Meer op Rtvnoord(+bron)

Het gasveld is in oktober gesloten. ‘Maar’, benadrukt Vijlbrief: ‘Daarbij is steeds aangegeven dat we, met het oog op de capaciteit, deze winter Groningen nog in reserve hadden voor een situatie zoals als nu.’

Foto's

Deel dit artikel