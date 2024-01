Ga je voor het eerst een zorgverzekering afsluiten? Let dan goed op deze 3 punten

Groningen – Als je binnenkort 18 jaar wordt, moet je je eigen zorgverzekering afsluiten. Omdat dit allemaal nieuw voor je is, weet je misschien niet precies hoe je dit aanpakt. Je kunt de eerste beste zorgverzekering afsluiten die je tegenkomt, maar dit is niet verstandig.

Doe je dit wel? Dan ben je misschien niet goed verzekerd. Wij helpen je graag om dit te voorkomen. Daarom lees je hier op welke 3 punten je let als je voor het eerst een zorgverzekering afsluit. 1. Dekking

Om te beginnen moet je naar de dekking van een zorgverzekering kijken. De minimale verzekering die je afsluit is de basisverzekering. Hiermee ben je verzekerd voor medisch noodzakelijke zorgkosten, zoals de huisarts, voorgeschreven geneesmiddelen, ziekenvervoer en verloskundige zorg. Omdat de inhoud van deze verzekering door de overheid bepaald wordt, is de dekking hiervan bij iedere verzekeraar hetzelfde.

De basisverzekering dekt geen kosten die je maakt voor de tandarts of fysiotherapeut. Kom je hier regelmatig, bijvoorbeeld omdat je een slecht gebit hebt of zo nu en dan geblesseerd bent? Dan maak je misschien veel extra kosten. In dat geval kan het interessant zijn om je aanvullend te verzekeren. Waar de inhoud van de basisverzekering door de overheid bepaald wordt, is dit bij aanvullende verzekeringen niet het geval. Dit bepalen zorgverzekeraars namelijk zelf. Vandaar dat de inhoud van een aanvullende verzekering per verzekeraar kan verschillen. 2. Eigen risico

Een tweede puntje om op te letten bij het afsluiten van een zorgverzekering is het eigen risico. Je krijgt hier standaard mee te maken, want voor zorgverzekeringen geldt een verplicht eigen risico van 385 euro. Dit bedrag wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Heb je zorg nodig uit de basisverzekering? Dan betaal je de eerste 385 euro hiervan zelf. Je zorgverzekeraar begint pas met vergoeden zodra je verplicht eigen risico ‘op’ is.

Waar verplicht eigen risico voor iedereen geldt, is dit voor vrijwillig eigen risico niet het geval. Je bepaalt namelijk zelf of je hier iets mee doet of niet. Het vrijwillig eigen risico staat standaard op 0 euro, maar kan verhoogd worden met 100, 200, 300, 400 of 500 euro. Als je hiervoor kiest, wordt het vrijwillig eigen risico bij het verplicht eigen risico opgeteld. Dit betekent dat je zelf opdraait voor een groter deel van de kosten als je zorg nodig hebt. Hier staat tegenover dat je korting krijgt op de premie. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, des te meer korting. 3. Premie

Tot slot is de premie ook een belangrijk aandachtspunt bij het afsluiten van een zorgverzekering. Je wilt immers voorkomen dat je onnodig veel betaalt. Vandaar dat veel mensen direct naar de premie kijken als ze voor het eerst een zorgverzekering afsluiten. Begrijpelijk, maar verstandig is dit niet. Een goedkope studenten zorgverzekering lijkt op het eerste gezicht misschien interessant, maar is dat in de praktijk lang niet altijd. Een goedkope zorgverzekering heeft doorgaans namelijk een minder uitgebreide dekking.

Wil je alleen de basisverzekering afsluiten? Dan hoef je niet naar de dekking te kijken. De inhoud hiervan is bij iedere verzekeraar immers hetzelfde. De premie kan wel verschillen, waardoor je er goed aan doet om een vergelijking te maken. Doe dit ook als je je aanvullend wilt verzekeren. Alleen dan lukt het je namelijk om de beste aanvullende verzekering te vinden voor de beste prijs.

