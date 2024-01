Gaslek in sloopwoning Appingedam

Appingedam – Zondagmiddag kwam er een melding van een gaslekkage aan de Graaf Edzardstraat in Appingedam.

Ter plaatste heeft de brandweer metingen gedaan. Enexis kwam ter plaatsen en heeft overleg gepleegd met de brandweer.

“Er is daadwerkelijk een gaslekkage.” zegt de Brandweerwoordvoerder. De gaslekkage was in een sloopwoning. De brandweer heeft de omgeving veiliggesteld en heeft het incident overgedragen aan Enexis.

Enexis gaat de gaslekkage repareren. Hoelang dit precies duurt is niet bekend.

