Vlagtwedde – Zondagmiddag heeft er een ongeval plaatsgevonden op de N365 bij Vlagtwedde.

Het betreft een eenzijdig ongeval, de bestuurder van de auto wordt gecontroleerd in de ambulance.

De auto is in de berm terecht gekomen en heeft daarna de boom geschramd. Er is veel schade aan het voertuig.

Foto's