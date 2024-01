Man (21) overleden bij verkeersongeval Oldehove (Video)

Oldehove – Een 21-jarige man is op zondag 31 december overleden als gevolg van een verkeersongeval op de Boventilsterweg in Oldehove. Twee andere mannen van 18 en 19 jaar raakten ernstig gewond. Alle slachtoffers komen uit de gemeente Westerkwartier.

Een 42-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk verkeersongeval.

De politie kreeg rond 17:10 uur een melding van het ongeval op de Boventilsterweg. Er heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en drie voetgangers. De drie voetgangers raakten daarbij ernstig gewond en één van hen is op de plek van het ongeval overleden. De twee andere slachtoffers zijn met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van het voertuig is na het ongeval doorgereden. De politie kon hem na korte tijd aanhouden in de omgeving van Oldehove. De 42-jarige man is overgebracht naar een politiebureau en hij zal worden verhoord.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Er wordt sporenonderzoek gedaan en we spreken met getuigen en betrokkenen. Uiteindelijk moet duidelijk worden hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden en wat de rol is geweest van de bestuurder van het voertuig.

*Per abuis is in het eerste nieuwsbericht over dit ongeval de woonplaats van de twee slachtoffers die naar het ziekenhuis zijn gebracht onjuist vermeld. Alle slachtoffers komen uit de gemeente Westerkwartier. Aldus de Politie.



Foto's

