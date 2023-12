Opende – Een automobilist is donderdagmiddag met de schrik vrijgekomen nadat hij in een greppel was terechtgekomen met zijn auto.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Kolonieweg met de Ontginningsweg, waar de man door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. De bestuurder is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's