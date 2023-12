Verdachte oplichting minacht slachtoffers op stuitende manier; OM eist 6 jaar cel

Hoogezand – Nadat een man uit Hoogezand via bankhelpdeskfraude een 74-jarige vrouw 13.000 euro afhandig heeft gemaakt, zegt hij over de telefoon dat zij maar even op haar rekening moet kijken, want daar staat niets meer op. “Dat zal ik je nu even vertellen vieze kankerhoer. Je bent opgelicht. (…) Gewoon even op je tanden bijten of even je kutje verkopen, (…) dan verdien je het geld vast wel weer terug.” Tegen een 81-jarige vrouw zegt de verdachte, na het oplichten van haar, dat ze een kankerhoer is en dat hij haar hele familie kapot gaat maken.

Deze twee vrouwen zijn volgens het OM twee van de 55 slachtoffers van een 21-jarige man uit Hoogezand. Het OM eist vanwege het plegen van bankhelpdeskfraude een gevangenisstraf van zes jaar. Ook moet de verdachte, als het aan de officier van justitie ligt, bijna 300.000 euro terugbetalen aan diverse banken en een slachtoffer.

Vernederingen

De officier van justitie spreekt van een geraffineerde en geduldige manier van werken, waarbij de verdachte de slachtoffers op een stuitende manier minacht. “Kennelijk moest het ingewreven worden, moest er angst worden aangejaagd, moesten mensen ook nog deze vernederingen ondergaan. Ik kan er eigenlijk geen woorden voor vinden.”

Op heterdaad

De verdachte is op 20 september 2022 op heterdaad aangehouden. Een vrouw moet op die dag haar bankpassen in een envelop doen, zodat deze door een medewerker van de bank kunnen worden opgehaald. Ze vertrouwt het niet en belt 112, waarna de politie ter plekke, na een korte achtervolging, de verdachte aanhoudt. De ‘bankmedewerker’ blijkt de verdachte te zijn.

Werkwijze

De verdachte maakt volgens het OM onder meer gebruik van de inmiddels uit de lucht gehaalde webdienst iSpoof. Het betreft een dienst waarbij bellers op anonieme wijze hun telefoonnummers kunnen fingeren, bijvoorbeeld door dat nummer te ‘vervangen’ door het nummer van de bank. Daardoor denken mensen die gebeld worden dat ze de bank aan de lijn hebben, terwijl zij spreken met de verdachte. Ook gebruikt de verdachte een programma waarbij hij computers en telefoons van anderen over kan nemen. In gesprekken geeft hij zich daarnaast vaak uit voor een directielid van de Rabobank.

Niet alleen

Het OM stelt dat er voldoende bewijs is. Dit onder meer op basis van telefoongegevens en afgeluisterde gesprekken. Gesprekken die naar voren zijn gekomen in een ander onderzoek dat vanaf april 2022 in Midden-Nederland liep. Duidelijk daarbij is dat de verdachte niet alleen heeft gehandeld. Zo staat een medeverdachte morgen voor de rechter.

Streetwise

De officier van justitie concludeert dat, mede op basis van een rapport van de reclassering, het herhalingsgevaar groot is. Dat de verdachte vermeend zwakbegaafd is ziet hij niet als een aspect waardoor hij een lagere gevangenisstraf zou moeten eisen. Immers, de verdachte heeft mensen opgelicht door ze uren aan de praat te houden en handelingen te laten verrichten. “Dan is het wellicht zo dat je volgens de traditionele meetsystematiek zwakbegaafd bent, maar in gewone mensentaal ben je dan wel streetwise. Misschien past de meetmethode van het intellect wel niet goed op verdachten van dit soort feiten.”

