Strooiwagens de weg op vanwege gladheid: “Voldoende strooizout op voorraad”

Groningen – Strooiwagens van de Provincie en Rijkswaterstaat zijn zaterdagavond in de regio de weg opgegaan. Het KNMI waarschuwt voor gladheid. Voor Groningen geldt er een ‘code geel’. Strooiwagens van de Gemeente Groningen zelf waren om 22:55 uur nog niet op pad laat een werknemer weten aan 112Groningen.

Eerder op de dag lag de temperatuur boven het vriespunt, maar nu de avond is gevallen is het weer gaan vriezen. In Eelde werd rond 21.30 uur een temperatuur van -1,3 graden gemeten. Aan de grond wordt een temperatuur van -2,2 graden gemeten.

Rijkswaterstaat meldt dat de temperatuur op het asfalt op dit moment nog net boven het vriespunt ligt. Door deze combinatie kunnen natte weggedeelten bevriezen.

“Wegdektemperatuur houden we scherp in de gaten”

De provincie Groningen laat weten dat de wegdektemperaturen belangrijk zijn in de gladheidsbestrijding: “Via meetstations, die op meerdere plekken langs de wegen staan, houden coördinatoren van achter de computer de lucht- en wegdektemperatuur scherp in de gaten. Ook kijken ze of de weg droog of nat is. Zo kunnen ze heel specifiek bepalen op welke provinciale wegen een strooiactie nodig is. De gladheidscoördinator van de provincie Groningen beslist uiteindelijk of er gestrooid gaat worden”, aldus de provincie.

Duizend ton strooizout op voorraad

De provincie is verantwoordelijk voor het strooien op provinciale wegen. “Het gaat om zestien wegen en acht brom- en fietspaden. Met onze voertuigen kunnen wij deze routes binnen drieënhalf uur strooien. Afgelopen week hebben we voor het eerst een strooiactie gehouden. Voorlopig is er ook nog genoeg strooizout beschikbaar. We hebben ruim 1.000 ton zout opgeslagen, verdeeld over de steunpunten Hoogeweg in Groningen, Overschild en Pekela. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het strooien op de meeste A-, en een deel van de N-wegen. De gemeente zorgt voor de gladheidsbestrating op routes en fietspaden in Stad en dorpen.

Foto's