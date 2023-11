Weer tientallen bolletjes drugs gevonden in fiets: ‘Kennelijk trekt men zich weinig aan van onze aanpak’

Groningen – Een politieactie van afgelopen woensdag lijkt volgens het basisteam Groningen-Centrum nog weinig impact te hebben bij het weren van dealers en gebruikers en andere overlastgevers in het gebied van de ‘Gele loper’. Dat meldt OogTv.nl

Nadat agenten afgelopen woensdag fietslampjes met verstopte bolletjes cocaïne vonden bij een 24-jarige verdachte uit Stad, was het vrijdag weer raak. Dit keer liep een 21-jarige Stadjer misschien wel letterlijk tegen het lampje: agenten vonden 44 bolletjes drugs in fietslampjes die de verdachte bij zich had.

Volgens de politie mocht de verdachte op het bureau een verklaring af gaan leggen over de drugs in zijn fiets. “Kennelijk trekt men zich weinig aan van onze aanpak”, schrijft het politieteam Groningen-Centrum op Instagram.

Foto's