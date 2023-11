Werk- en celstraf voor ‘idioot rijgedrag’ door Eelderwolde en Groningen

GRONINGEN (ADP) – Een 22-jarige man uit Kropswolde heeft zich op 12 april in het verkeer als automobilist ernstig misdragen. De rechter legde hem vrijdag hiervoor een werkstraf op van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Het rijbewijs was de twintiger eerder al ontnomen en ongeldig verklaard. Op de dag van de dollemansrit zat de man nog voor vergelijkbare verkeersmisdragingen voor de politierechter. ‘Heeft die zitting destijds geen indruk op u gemaakt, om dezelfde dag weer los te gaan?’, vroeg de officier van justitie aan de man.

Op hoge snelheid ervandoor

De man stond later die middag met een gehuurde auto bij een bestelzuil van een fastfoodrestaurant bij Eelderwolde. Hij hield de boel danig op. De medewerkers vermoedden dat de bestuurder drugs gebruikte, noteerden het kenteken en belden de politie. Op dat moment reed de auto op hoge snelheid het terrein af.

Bijna een persoon in rolstoel geschept

De agenten zagen de gemelde auto op hoge snelheid richting Hoogkerk rijden. De rit ging naar Groningen. De vluchtwagen haalde het verkeer links en rechts in. Op plaatsen waar een maximumsnelheid geldt van 50 kilometer per uur, reed de auto met 70 tot 120 kilometer op te teller. Bij een vijver schepte de wagen bijna een persoon in een rolstoel.

Vlak langs een kinderboerderij

Het voertuig reed over fiets- en voetpaden en vlak langs een kinderboerderij. Fietsers en voetgangers doken opzij. In de Laan 1940-1945 schampte de snelheidsduivel meerdere auto’s en werd hij tot stilstand gebracht. Het was de verdachte uit Kropswolde. In zijn auto lag een flinke hoeveelheid lachgas. Ook dat is een strafbaar feit. Het rijden onder invloed werd hem niet verweten.

Wonderwel geen gewonden

De officier van justitie en de rechter hadden beiden een lange celstraf in gedachten toen zij het dossier bestudeerden. ‘Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt. Dan had u niet voor één rechter maar voor drie rechters gestaan. En was u voor jaren de bak ingedraaid. U bent door het oog van de naald gekropen’, zei de rechter tegen de man.

De kliniek in

De Kropswolder maakte op zitting een goede indruk Hij had zich vrijwillig laten opnemen in een kliniek. De behandeling verloopt voorspoedig en hij wordt goed begeleid. Een celstraf zou deze ontwikkeling doorkruisen en de man zou dan ook zijn woning kwijtraken. Dit weerhield de rechter ervan om de man de cel in te sturen.

zie ook

Foto's