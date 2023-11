Appingedam – Vrijdagmiddag heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen twee vrachtwagens, bij het ongeval is veel schade ontstaan.

Het is niet bekend of er gewonden zijn. De N33 richting Siddeburen is afgesloten door het ongeval, automobilisten kunnen wel afslag Meedhuizen nemen om vervolgens een parallelweg te nemen.

Door de drukte staat er een lange file vanuit Appingedam en Siddeburen. Willem Keizer kwam voor de berging.

Foto's