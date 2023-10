Van Doornveste op Zernike Campus ontruimd vanwege incident in laboratorium

Groningen – Op de Zernike Campus is maandagmrgenom 09:50 uur de Van Doornveste ontruimd. Volgens de Hanzehogeschool was de oorzaak van het incident een incident in een laboratorium.

De Van Doornveste werd ontruimd vanwege een brandmelding. Honderden studenten moesten het gebouw verlaten en stonden buiten. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Eenmaal aangekomen kon het gros van de uitgerukte brandweermacht al weer terug, omdat het incident vrij snel onder controle was. Meldt Oogtv.nl.

Een woordvoerder van de Hanzehogeschool laat weten dat een incident in een laboratorium de oorzaak was voor de brandmelding. Bij een proef kookte een substantie droog, waardoor er een alarm afging voor mogelijke gevaarlijke stoffen. Niemand raakte gewond en uiteindelijk bleken er geen gevaarlijke stoffen te zijn vrijgekomen. Foto`s

