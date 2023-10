Man aangehouden na schietincident Regulusstraat, getuigen gezocht

Groningen – De politie doet onderzoek naar een schietincident aan de Regulusstraat in Groningen, zaterdagmiddag. Op basis van het onderzoek wordt ervanuit gegaan dat er daadwerkelijk is geschoten. Er is een verdachte aangehouden.

Zaterdagmiddag 29 oktober rond 16:00 uur kregen we de melding van het schietincident. De politie kwam direct met meerder eenheden ter plaatse en zette de straat af voor onderzoek. Al snel was duidelijk dat er niemand bij het schietincident gewond is geraakt. Agenten hebben met getuigen gesproken en op de plaats van het schietincident werd sporenonderzoek gedaan.

Politieonderzoek leidde naar een verdachte en hij werd door een arrestatieteam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Het gaat om een 38-jarige man uit Rotterdam. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Uit onderzoek moet blijken wat de aanleiding is geweest en wat zich precies heeft afgespeeld aan de Regulusstraat.

Heeft u meer informatie?De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over dit incident. Heeft u iets gezien Weet u iets wat relevant kan zijn voor het onderzoek en heeft u nog niet met ons gesproken? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via 0800-7000.

