Politie schiet agressieve hond dood bij de Esperantostraat (update)

Groningen – Zondagavond heeft de Politie Groningen een agressieve hond neergeschoten. De hond is ter plaatse in de Esperantostraat overleden aan zijn verwondingen.

De politie kreeg een melding van twee vechtende honden, daarbij zijn er vermoedelijk ook twee personen gebeten/ aangevallen. De agent moest zijn dienstwapen gebruiken om erger te voorkomen.

Door dit incident was de weg afgesloten. Er lag veel bloed op de stoep door het incident. De politie onderzoekt het voorval. Hoe ernstig de verwondingen zijn, of wat voor soort hond, is niet bekend.

Foto's

Deel dit artikel