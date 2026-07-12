Gewonde bij steekincident aan Goudenregenlaan, verdachte aangehouden

Nieuwe Pekela – Zaterdagavond omstreeks 23:10 uur heeft er een steekincident aan de Goudenregenlaan in Nieuwe Pekela plaatsgevonden.

Politie en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse. Eén persoon is gewond geraakt en vervoerd naar het ziekenhuis. Er is een verdachte aangehouden.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Volgens omstanders heeft er een conflict plaatsgevonden tussen buren waarbij met een keukenmes is gestoken.

De verdachte is een 46-jarige man uit Winschoten en hij wordt nader verhoord.

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