Man uit Westerkwartier ernstig gewond bij ongeval in Drachtstercompagnie

Drachtstercompagnie – Bij een ernstig verkeersongeval op de Folgerster Loane in Drachtstercompagnie is zaterdagmiddag één persoon zwaargewond geraakt. Bij het ongeval waren twee personenauto’s betrokken.

Het ongeval gebeurde rond 12.20 uur. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om medische hulp te verlenen aan de betrokkenen.

Het slachtoffer is een 69-jarige man uit de gemeente Westerkwartier. Hij is met ernstig letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is niets bekendgemaakt.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De toedracht is vooralsnog onduidelijk.

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