Motorrijder raakt zwaargewond bij ernstig ongeval op N33

Holwierde – Op de N33 ter hoogte van Holwierde is zaterdagmiddag een ernstig verkeersongeval gebeurd. Daarbij is een motorrijder zwaargewond geraakt.

Het ongeval vond rond 16.15 uur plaats. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om medische hulp te verlenen. Het slachtoffer is na stabilisatie overgebracht naar een ziekenhuis. Over de huidige toestand van de motorrijder is niets bekendgemaakt.

De politie heeft de omgeving van het ongeval afgezet en doet onderzoek naar de toedracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.

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