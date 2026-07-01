Willen deze twee heren zichzelf even melden bij de politie

Groningen – De politie heeft enkele tips binnengekregen over de foto’s van een verdachte van een openlijke geweldpleging in de Nieuwe Ebbingestraat op zondag 15 maart.

Helaas heeft dit nog niet geleid tot meer duidelijkheid over de identiteit van de verdachte. Daarom tonen we nu ook de foto van een tweede verdachte.

De tweede verdachte wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de openlijke geweldpleging. Ook hij speelt een aanzienlijke rol in het conflict, waarbij uiteindelijk één persoon gewond raakt. We willen graag weten wie hij is en natuurlijk zijn we ook nog steeds op zoek naar informatie over de eerste verdachte.

Verdachte 1:



Geslacht: Man

Huidskleur: Licht

Postuur: Gezet

Haar: Donkerbruin achterovergekamd haar

Kleding: Donkere kleding, donkere jas met lichtkleurig logo op linkermouw

Verdachte 2:



Geslacht: Man

Huidskleur: Licht

Postuur: Normaal

Haar: Kort blond haar

Kleding: donkere gewatteerde jas met capuchon, lichtkleurige spijkerbroek, donkere schoenen

Herken je één of beide verdachten? Weet je meer over het conflict? Was je bij de openlijke geweldpleging en wil je met de politie praten? Of wil je jezelf melden? Bel ons dan via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of deel je tips via Politie.nl.

Meer informatie over de zaak en een online tip formulier vind je via.

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