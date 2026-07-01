Urgent: Wie weet waar Andries(68) is, hij is vermist

Groningen – De politie is op zoek naar de 68-jarige Andries. Hij is sinds dinsdag 30 juni vermist vanuit Groningen. Hij is rond 10:30 uur voor het laatst gezien op het parkeerterrein van een bouwmarkt aan de Bornholmstraat in Groningen. Hier is hij te voet vertrokken in de richting van het Damsterdiep. Vanaf daar is niet bekend waar hij naartoe is gegaan.

Ze willen graag weten waar hij is. We maken ons zorgen om hem omdat Andries afhankelijk is van medicatie, die hij nu mogelijk niet bij zich draagt.

Andries heeft kort, grijs haar en is ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft een tenger postuur en draagt een bril. Hij droeg dinsdag een wit overhemd met een fijn zwart motief (hetzelfde overhemd als op de foto), een beige broek en blauwe schoenen.

Heb jij informatie over de verblijfplaats van Andries? Of denk je hem te hebben gezien? Neem dan contact op met de politie door te bellen naar 0900-8844.

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