Landelijk vuurwerkverbod voor consumenten dit jaar van kracht

Landelijk – Het landelijk vuurwerkverbod voor consumenten gaat in op 1 augustus 2026. Het inwerkingtredingsbesluit van de Wet veilige jaarwisseling en het bijbehorende besluit rond de ontheffingsmogelijkheid voor burgemeesters worden op 1 juli in het Staatsblad gepubliceerd. Het vuurwerkverbod is daarmee van kracht vanaf komende jaarwisseling.

De Wet veilige jaarwisseling is een initiatiefwet van PRO en Partij voor de Dieren. Beide Kamers hebben hier vorig jaar mee ingestemd. Met de wet wordt een vuurwerkverbod voor consumenten geregeld.

Drie voorwaarden

De Tweede Kamer had drie voorwaarden waaraan voldaan moest worden door het Kabinet voordat de wet in kon gaan: een handhavingsplan, de mogelijkheid voor lokale ontheffingen en een nette en eerlijke nadeelcompensatie voor vuurwerkondernemers. De uitgangspunten van de nadeelcompensatieregeling zijn in mei naar de Tweede Kamer gestuurd en worden momenteel verder uitgewerkt.

Aanpassingen ontheffingsbevoegdheid

De Raad van State had een aantal verbeterpunten over het besluit waarin de mogelijkheid voor burgemeesters wordt geregeld om lokale ontheffingen te verlenen aan verenigingen. In het besluit stonden geen veiligheidsafstanden en ook geen eis voor lokale binding. Daar had de Raad van State bedenkingen bij. Dit waren zorgen die ook leefden in de Tweede Kamer en bij burgemeesters. Het besluit is daarom nog hier en daar aangepast. De twee belangrijkste aanpassingen zijn:

Dezelfde veiligheidsafstanden gaan gelden als de afstanden waaraan professionals zich moeten houden als zij consumentenvuurwerk afsteken bij hun shows. Afhankelijk van het type vuurwerk is dat 15, 40 of 60 meter.

Alleen verenigingen of stichtingen die lokale binding hebben, kunnen een ontheffing aanvragen. Het kan gaan om een wijk- of buurtvereniging, een sportvereniging, of een speciaal opgerichte vuurwerkvereniging. De lokale binding kan bijvoorbeeld blijken uit het vestigingsadres, de eerdere activiteiten of de statutaire doelstelling van de vereniging of stichting. Dit vereiste sluit aan bij het idee om ontheffingen mogelijk te maken voor met name dorps- en buurtverenigingen.

1 augustus 2026

Met het ingaan van de wet en het besluit op 1 augustus hebben gemeenten de komende maanden de tijd om zich voor te bereiden op de eerste jaarwisseling met een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten.

In de zomer komt er een landelijke communicatiecampagne over het vuurwerkverbod. Er komt ook een handreiking voor gemeenten waarin ze geholpen worden met het proces rond de ontheffingen. En er komen inleverdagen voor mensen die nog vuurwerk hebben liggen.

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