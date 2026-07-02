Honderden euro’s stormschade bij EHBO Sappemeer

Sappemeer – Cor Uildriks kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij enige tijd geleden als voorzitter het gebouw van EHBO Sappemeer binnenstapte schrijft RTV Noord. Tijdens de storm in de nacht van vrijdag 19 juni sloegen twee bomen op het pand. Door de schade aan het dak kon de regen ongehinderd naar binnen stromen, waardoor vrijwel de volledige inventaris nat en onbruikbaar raakte. Alsof dat nog niet genoeg was, bleek ook de verzekering nauwelijks iets uit te keren.

Een oude treurwilg naast het gebouw bezweek onder de kracht van de storm. Ook de top van een tweede boom brak af en belandde op het dak. Door de ontstane gaten kon het de rest van de nacht naar binnen regenen, met grote waterschade als gevolg. Dat meldt RTV Noord(+meer info hier)

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