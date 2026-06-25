Ewout loopt mee bij Mesdag kliniek in Groningen

Groningen – Voor de nieuwe ‘Ewout:’-serie loop ik mee in het Forensisch Psychiatrisch Centrum Mesdag in Groningen. Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum waar mensen worden behandeld die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie psychische problematiek een belangrijke rol speelt. Dat meldt hij op zijn Instagram.

Het is een wereld die normaal grotendeels gesloten blijft. Mesdag doet mee aan deze aflevering omdat zij willen laten zien wat hun werk inhoudt: niet wegkijken van wat er is gebeurd, maar ook niet stoppen bij een dossier of een delict. Door te kijken naar de hele mens, werken zij aan veiligheid voor iedereen.

Binnenkort te zien op rtl5 en Videoland. Bureau Groningen is ook na de zomer op RTL4 te zien.

Foto's