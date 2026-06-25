Mishandeling in Leek, getuigen gezocht

Leek – In de nacht van 20 op 21 juni 2026 heeft er in Leek, op de Knip, een mishandeling plaatsgevonden.

Dit is gebeurd tijdens het Midzomerfeest in Oostindie. De mishandeling heeft plaatsgevonden net buiten het terrein van het evenement bij de fietsenstalling.

Ze weten dat er van het incident filmpjes zijn gemaakt en dat er mensen getuige zijn geweest van het incident. Wij vragen of die mensen zich kunnen melden via 0900-8844 of via een prive bericht bij de politie.

Zehebben de zaak in onderzoek.

(BVH: 2026167009)

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