KNO-poli UMCG is woensdag weer open na brand dinsdag

Groningen – De polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) van het UMCG is woensdag weer normaal geopend. Dat laat het ziekenhuis weten. De afdeling moest dinsdag tijdelijk sluiten vanwege rookontwikkeling in het gebouw.

De problemen ontstonden begin dinsdagmiddag in verpleegtoren A. De rook verspreidde zich snel naar meerdere verdiepingen, waarop het ziekenhuis besloot de KNO-polikliniek volledig te ontruimen. Enkele spoedpatiënten werden ondergebracht op de Spoedeisende Hulp. Voor ongeveer 75 andere patiënten werden de afspraken voor de rest van de dag geannuleerd. Dat meldt Oogtv.nl.

De brandweer was snel ter plaatse en stelde vast dat een smeulende kabelgoot de oorzaak was van de rookontwikkeling. Nadat de situatie onder controle was gebracht, ventileerden brandweerlieden de omliggende ruimtes. Daardoor kon de polikliniek woensdag weer volgens het normale schema open.

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